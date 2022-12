In campo in questo momento nell’ultima decisiva sfida del girone eliminatorio in Qatar con il suo Marocco, Sofyan Amrabat è risultato uno tra i migliori di questo primo spezzone di Mondiale. Proprio per questo al momento il centrocampista della Fiorentina è finito sulla lista dei desideri di tanti top club europei. Nonostante il club gigliato abbia la situazione sotto controllo, con il contratto del giocatore in scadenza nel giugno 2024 ma in possesso comunque di un’opzione per l’estensione fino al 2025, dall’Inghilterra si parla di un Liverpool pronto a fare follie per il marocchino.



Secondo quanto riportato quest’oggi dal The Sun Jurgen Klopp sarebbe rimasto stregato dal numero 34 viola tanto che avrebbe chiesto alla dirigenza di avviare i primi contatti con l’entourage del giocatore. Secondo la testata londinese i Reds avrebbero già pronta un’importante offerta per Amrabat, con un sostanziale aumento dello stipendio. La Fiorentina intanto si gode il suo gioiello, sperando che possa andare più avanti possibile nella competizione intercontinentale.