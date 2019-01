«Mai mollare», ha scritto Giovanni Simeone sui social per celebrare la rete di German Pezzella. E adesso, a non dover mollare di un centimetro, è proprio lui. Come riportato da La Nazione, l’ultimo gol è vecchio di oltre un mese e gli occhi sembrano essere tutti per Luis Muriel. Ora è lui a doversi scrollare di dosso le tossine e cancellare le critiche - bilanciate anche dai messaggi di stima - che il web gli sputa in faccia. L’unico obiettivo è essere protagonista nella corsa a quell’Europa League che il padre ha alzato non troppi mesi fa.