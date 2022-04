Tutta la pressione addosso, la partita che non gira e poi l'errore che condanna l'Inter. La serata di Ionut Radu è stata sicuramente di quelle che ti segnano e lasciano un peso enorme sulle spalle, difficile da digerire e dimenticare, ma il clamoroso disastro può avere origini lontane, già da febbraio quando il suo agente, Oscar Damiani, intervistato dopo l'ennesima panchina, anche in una giornata "alla portata" come quella allora di Coppa Italia contro l'Empoli, aveva di fatto annunciato questa possibilità.



LA POLEMICA CON HANDANOVIC - "C'è la Champions, il campionato, non credo che Handanovic debba giocare per forza tutte le partite. Poi speriamo di no, ma se capitasse un infortunio cosa si fa con Radu? Gli si dice adesso vieni che servi? Ci vuole rispetto. Continuo a pensare che avrebbe potuto lasciare spazio al suo secondo e non comportarsi come con Padelli, con cui era successa la stessa cosa".



E ORA? - Handanovic stringerà i denti e potrebbe tornare in campo già per la prossima sfida contro un'Udinese mai così in forma come oggi. Ma se lo sloveno non dovesse farcela? Inzaghi sarà costretto a riproporre nuovamente Radu. Per non bruciarlo del tutto, per la necessità di averlo a disposizione fino alla fine della stagione. Poi ci sarà l'addio, con Onana già in arrivo e il futuro di Handanovic ancora da definire.