Strapotere fisico, doti tecniche in velocità, personalità con una sana dose di arroganza:. E' l'aggettivo più ricorrente nelle pagelle di, consacratosi sempre più come uno dei fattori determinanti per i successi del Milan di Pioli, soprattutto quando ha la possibilità di sganciarsi e scatenarsi in fase offensiva. La doppietta contro il Parma ha portato a, ma l'ex Real Madrid non si limita a mettersi in proprio perché con le sue impressionanti qualità atletiche crea superiorità e la sfrutta per mandare in rete i compagni: esempio lampante il passaggio che spalanca la porta a Saelemaekers contro il Sassuolo,. Prove non più necessarie di una straordinaria capacità offensiva,, ma la buona notizia per il Diavolo è la: grazie anche all'intuizione di Pioli che gli ha dato più copertura con, il marsigliese ha limitato le sbandate in non possesso che, la scorsa stagione, erano costate diverse reti ai rossoneri. Ora, senza l'ivoriano squalificato, contro lae un esterno di grande gamba offensiva come Lazzari, Theo sarà chiamato a dare prova di maturazione individuale, dimostrando di aver fatto un deciso passo avanti verso la completezza: per compiere la 'profezia' di- "", aveva dichiarato in tempi non sospetti quello che è stato il miglior terzino della storia. E ora qualcuno azzarda:. Una frase che apre il dibattito, perché a chi evidenzia la rapida ascesa del 19 rossonero e il suo ruolo determinante nel Milan, altri ribattono Hernandez non sia ancora al livello di altri interpreti del ruolo: su tutti due che hanno vinto tutto comedel Liverpool odel Bayern Monaco, ma anchedel Real Madrid odell'RB Lipsia. Guardando i numeri, proprio quest'ultimo sta disputando una stagione di primissimo livello e guarda tutti dall'alto in basso, con 7 gol e 5 assist già realizzati in stagione tra Bundesliga, Champions e Coppa di Lega. Theo ha partecipato a 6 reti (3 gol e 3 assist), così come lo scozzese di Klopp (1 gol e 5 assist), mentre Mendy fatica e Davies deve fare i conti con un avvio penalizzato dagli infortuni.