Kostas Manolas si prepara a diventare albergatore. A Naxos, terra dove è nato e cresciuto, il difensore ha intenzione di aprire un hotel per valorizzare il turismo e le bellezze dell’isola greca. Prima degli impegni con la nazionale, il giallorosso ha trascorso qualche giorno nella sua abitazione alle Cicladi, nell’isola di quattordicimila abitanti e che ha una superficie di 428 km².

Manolas è stato premiato dalle cooperative agricole di Naxos per le sue prestazioni sportive e per la promozione dell’isola. “Farò uno sforzo per cercare di dare qualcosa in più alla nostra isola creando un bell’hotel, dove proverò a portare i miei compagni di squadra per fargli conoscere il territorio”, ha dichiarato il difensore durante la sagra della patata.