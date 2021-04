"Se l'Inter vince lo scudetto, pubblico il nuovo inno. Sarà potente da cantare e in futuro farà saltare tutto lo stadio! L'Inter mi sta piacendo poco perché rischia e gioca troppo in difesa e contropiede (sul secondo gol secondo me c'era un rigore per il Sassuolo) però vince e quindi bene. Sottolineo "SE" ma il nuovo inno sarà una BOMBA (Se). Altrimenti nulla."

Questa la promessa fatta su Facebook dal cantante Giuseppe Povia dopo la vittoria dei nerazzurri di ieri col Sassuolo, che ha proiettato la squadra di Antonio Conte a +11 sul secondo posto.