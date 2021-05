Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, sa tirare fuori il meglio dal suo gruppo, prova ne sia la prestazione di Lautaro Martinez contro la Juventus. Bastone e carota, questo il metodo del tecnico salentino, che pochi giorni prima aveva pubblicamente punito l'argentino richiamandolo in panchina dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come oggi il "Toro” sia un punto fermo della squadra di Conte.



“Con Lautaro il bastone s’è trasformato in una sceneggiata studiata: la volta dopo il “fenomeno” è stato il migliore. Esattamente quello che il tecnico aveva in mente mentre impartiva la lezione pubblica: perché la prossima Inter, per lui, nasce dalla conferma dell’argentino che è lo yang di Lukaku-yin. Se andasse via sarebbe un bel problema”.