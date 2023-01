A Roma è scoppiato il caso Zaniolo. Il trequartista classe '99 ha rotto con tutto l'ambiente e nella giornata di oggi si è tirato indietro per la prossima gara contro lo Spezia non mettendosi a disposizione di Mourinho.: Nicolò a Roma non sta più bene, ha voglia di cambiare aria e strizza l'occhio alla Premier League.- La società non ha preso benissimo il comportamento del giocatore, per il quale è in arrivo una multa in attesa di capire quale strada prenderà il suo futuro.- Nell'ultimo periodo si è incrinato anche il rapporto tra Zaniolo e i compagni: con il resto dello spogliatoio. Indizi, campanelli d'allarme per una cessione che accontenterebbe tutte le parti: tra la Zaniolo e la Roma è rottura netta, la cessione è sempre più probabile.