. Esordisce così Beppe Marotta, intervistato da Mediaset, subito dopo la stoica prestazioneche vale i quarti di Champions League. L’ad nerazzurro ha poi aggiunto:e suggestivo, ma ora dobbiamo gioire per questa impresa che mancava da 12 anni”.- “Ringrazio i tifosi presenti allo stadio, mentre sper capire l’accaduto, è un fatto grave che non deve più ripetersi perché ho visto piangere dei bambini, delle famiglie intere. Ciò è l'aspetto amaro di questa serata”.Adesso abbiamo tre obiettivi importanti davanti”- Marotta ha poi proseguito a: "Rivolgo un pensiero ai tifosi che sono rimasti fuori pur avendo pagato regolarmente il biglietto, questo ci porterà al confronto con l'UEFA perchéC'è un regolamento ben preciso e lo sappiamo, ma famiglie e bambini non erano certo qua per perpetrare atti di violenza".La squadra a volte non ha dato risposte adeguate ma siamo ancora in corsa per avere tre trofei in bacheca alla fine della stagione. Il problema da evidenziare, comunque, è questo, l'obiettivo è l'ingresso in Champions l'anno prossimo. Complimenti al Napoli.Le squadre meritano tutte rispetto ma ci sono degli squadroni veramente forti. Devi capitare nella serata giusta, tante componenti possono giocare a favore".