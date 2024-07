La Rai costretta a spostare Sanremo per la sovrapposizione con la Coppa Italia: le nuove date

ANSA

. La Rai preferisce evitare i rischi di una pericolosa sovrapposizione. Come quello per esempio di andare in onda mentre sui canali Mediaset ci saranno i. Come riportano Il Secolo XIX e La Stampa,, che già parte sotto tante incognite dopo l’addio di Amadeus. Il Festival di Sanremo 2025, sotto la direzione e condizione di Carlo Conti, non si svolgerà più quindi dal 4 all’8 febbraio, ma dall’11 al 15.

Come ricorda open.online, nei giorni scorsidi far coincidere le date dei quarti di finale di Coppa Italia con quelle del Festival. Date ormai note, dopo che a svelarle era stato il patron del teatro Ariston alla presentazione della nuova stagione di spettacoli.Secondo La Stampa,. Le simulazioni avevano fatto emergere un potenziale ridimensionamento, al di là di quali squadre sarebbero scese in campo. Una riduzione che voleva dire anche un calo importante sugli introiti pubblicitari. Nessun commento finora dal nuovo sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che nei giorni scorsi ha avuto colloqui informali con i vertici della Rai., trattandosi di una variazione del regolamento organizzativo sostanziale e non relativa ai cantanti.