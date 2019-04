La Rai rischia di perdere la Champions League in chiaro a favore di Mediaset. Intanto la tv di Stato viene coinvolta in una voce sul prossimo Festival di Sanremo, quando la direzione artistica potrebbe passare da Claudio Baglioni a Mina.



Massimiliano Pani, figlio e produttore della cantante, ha spiegato all'Adnkronos: "Nessun contatto, nessuna proposta. Con la Rai non c'è stato niente. Ho solo detto che avendo carta bianca potrebbe anche dire sì".



L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini ha commentato a Il Messaggero: "Mina è Mina. E di fronte a un'apertura come questa manifesto tutto il mio interesse e quello dell'azienda. Chiamerò Massimiliano Pani nei prossimi giorni per dirgli che siamo ovviamente disponibili, per uno o più incontri, per ascoltarlo e ragionare sul futuro del Festival".