La Real Sociedad blinda Kubo, UFFICIALE il rinnovo

“ La Real Sociedad e il giocatore Takefusa Kubo hanno raggiunto un accordo per rinnovare il legame tra loro fino alla fine della stagione 2028-2029. Il giapponese, accompagnato dal presidente Jokin Aperribay, ha firmato il suo nuovo contratto per soddisfare il desiderio di entrambi di continuare a crescere mano nella mano. Take rimane a casa”. Con questo comunicato il club spagnolo annuncia il rinnovo della sua stella.



I DETTAGLI- La sua enorme crescita aveva portato grandi club a prendere in considerazione il suo acquisto. La Real Sociedad però ha deciso di blindare il proprio calciatore respingendo per il momento i rumors di mercato con un contratto a lungo termine. L’attaccante giapponese classe 2001 sta disputando una buonissima stagione: fin qui in 19 presenze in Liga ha realizzato 6 reti e fornito 3 assist.