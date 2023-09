La Liga Portugal ha ritrovato un protagonista. Si tratta di Angel Di Maria. L'ex Juve continua a splendere nella sua seconda avventura in maglia Benfica ed è stato mattatore nel 4-0 al Guimaraes. L'argentino ha messo a referto un gol e un assist a conferma di un ottimo inizio di stagione.



Un'altra dimostrazione di forza della squadra di Schmidt, avversaria dell'Inter nel girone di Champions League, dopo essere stata eliminata proprio da Inzaghi nella passata edizione. Di Kokcu e Aursnes le altre reti, con anche un autogol di Fernandes. Portoghesi e italiani sono inseriti in un girone che comprende anche Salisburgo e Real Sociedad, in gran forma visto il 5-3 rifilato ieri al Girona.