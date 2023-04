Prima il Catanzaro, poi la Feralpi Salò; oggi anche il girone B di Serie C ha decretato il proprio vincitore, che sale di diritto e senza passare dai playoff in Serie B. Si tratta della, che torna in cadetteria dopo un'assenza di due anni.- La certezza matematica è arrivata dopo la vittoria odierna sul campo dell'firmato dache hanno superato il sigillo dell'ex Cagliari Ragatzu. La festa a Reggio è subito esplosa, la promozione è stata raggiunta alla penultima giornata, epagando 4 punti di distacco. La gara casalinga contro l'Imolese che chiude il campionato sarà l'occasione per celebrare il traguardo.Non ci sono solo sorrisi, perché il tecnico Aimoha parlato in questi termini dopo la gara: "C'è gente che non potrà salire sul carro dei vincitori perché verrà lasciata giù. Non so nemmeno che contratto ho, valuteremo il da farsi: so che alcuni pensano già che retrocederemo l'anno prossimo, ho capito il mood di questo ambiente. Se dovessi restare, punterò alla Serie A: se mi salvo o arrivo a metà classifica, però, va bene uguale".