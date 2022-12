Inc’è un pezzo di Inter che segna e non vuole fermarsi. Risponde al nome di, fin qui protagonista di una stagione stellare con la. Il centrocampista classe 2003, in forza agli amaranto e di proprietà nerazzurra, è il gioiellino di casa Inzaghi:E prende appunti.Nato a Padova e cresciuto nelle giovanili nerazzurre,è in prestito secco a Reggio Calabria. Si ispira a Kroos e Barella e, con un ruolo imprescindibile nella mediana di Inzaghi. Sempre pronto a rompere gli schemi e a far saltare gli equilibri.Un sigillo aggiunto ai graffi contro Sudtitol, Palermo, Cittadella e Perugia. Per la felicità, soprattutto, di una persona speciale.Poche settimane fa,aveva raccontato la sua storia a Cronache di Spogliatoio: "Nonno mi dice sempre che ho realizzato il suo sogno di diventare calciatore.. Purtroppo lui disse di no, essendo l’unico maschio in una famiglia di sette sorelle doveva badare a loro". Questione di priorità.L’Inter può fin qui sorridere per la crescita esponenziale del suo gioiellino. Dopo la vittoria del campionato con ladie le ottime apparizioni all'ultimocon la Nazionale, Marotta e Ausilio se lo godono.. Un passo alla volta, anche per i fratelli Inzaghi.