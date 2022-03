Calciomercato.com torna live: a partire dalle 18:30, come da tradizione del lunedì, la nostra redazione apre le sue porte e propone un’ora e mezza di trasmissione con contenuti, interventi e risposte alle domande degli spettatori. L’appuntamento stavolta è con Federico Targetti, che dedicherà un primo blocco al mercato con i nostri esperti Marco Demicheli e Daniele Longo, un secondo blocco alla dolorosa eliminazione dai Mondiali 2022 dell’Italia, e un terzo al campionato che andrà a chiudere la settimana appena cominciata.



Interverranno anche il nostro direttore Stefano Agresti, Andrea Menon, caporedattore de Il Bianconero, la nuova firma di Calciomercato.com Gianni Visnadi, il nostro inviato a Palermo per la Nazionale Emanuele Tramacere e il corrispondente da Napoli, Giovanni Annunziata, per tutte le novità sui partenopei. Piatto ricco, non mancate all’appuntamento.