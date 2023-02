Intervistato da Sky, il patron del Monza, Silvio Berlusconi, indica la sua ricetta per battere la sua ex squadra, il Milan, nel match in programma domani: "Le nostre due punte devono stare sempre nel campo avversario, limitare gli attacchi avversari. Ci aiuta a ricevere la palla in attacco direttamente con passaggio del portiere. Ai giocatori dico sempre di tenere il busto a terra per calciare rasoterra e non in cielo. E poi ho consigliato di marcare a uomo le ali del Milan, vedremo se mi obbediranno". Chissà cosa ne pensa l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino.