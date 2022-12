Vranckx è salito di corsa sul treno della carriera chiamato Milan e ora non vuole scendere così rapidamente.Nell'amichevole contro l'Arsenal si è visto un giocatore determinato a mostrare le sue qualità e che non vuole abbattersi per i 45 minuti raccolti in 4 presenze con la maglia rossonera nella prima parte di stagione. Aster ha lavorato duramente in queste settimane di pausa per il Mondiale per mettere benzina e forza nelle gambe in vista dei prossimi sei mesi che saranno fondamentali per convincere Pioli in primis e poi anche Maldini e Massara.



OPERAZIONE RISCATTO - Allo stato attuale, inutile nasconderlo, sono più alte le percentuali di un addio a stagione rispetto a quelle di una conferma. Ma Vranckx sa che ha a disposizione il tempo necessario per dimostrare di essere da Milan. L'acquisto del capitano del Belgio under 21 è stata un'idea di Massara che lo seguiva con attenzione dai tempi del Mechelen e che ha potuto fare leva sugli ottimi rapporti sia con il Wolfsburg che con gli intermediari dell'operazione. Nelle casse del club della Volkswagen è andato un 1,5 per il prestito con il diritto di riscatto fissato a 10 più 500mila di bonus. Una cifra considervole che Aster è convinto di valere, ora la parola al campo. Dall'azione decisiva contro la Fiorentina in campionato alla buona impressione destata a Dubai, la strada è tracciata.