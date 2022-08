Quando era arrivato, a fine gennaio, ci aveva messo pochissimo a farsi apprezzare dall'ambiente Juventus, con un gol segnato al Verona nel giorno del suo esordio - e di quello di Vlahovic - con la maglia bianconera. Qualche buona prestazione, poi un infortunio e la prima mezza stagione in bianconero di Denis Zakaria si è conclusa con un giudizio lasciato in sospeso. L'estate ha portato a tante voci di mercato e a un posto tutt'altro che certo nella Juve versione 2022/23. Fino a questo momento, con una scelta fatta da parte della dirigenza.



LA SCELTA - Le ultime settimane hanno portato a diversi interessamenti sul centrocampista svizzero, soprattutto a una richiesta di informazioni da parte del Monaco, senza un'offerta concreta inviata alla Continassa. Un sondaggio, poi, l'ha fatto anche la Roma a seguito dell'infortunio di Wijnaldum, prima di andare su Camara. Una situazione di incertezza, a cui la Juve ha deciso di mettere fine: a meno di offerte clamorose, Zakaria resterà a Torino. La sua fisicità e la capacità di ribaltare l'azione possono fare molto comodo ad Allegri, che vorrebbe tenerlo con sé. Questa volta per una stagione intera.