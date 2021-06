per esprimere la sua solidarietà a favore del giornalista Julian Assange, uomo cardine dello scandalo WikiLeaks e detenuto dal 2019 in carcere nel Regno Unito.. Il cantante ha risposto senza usare troppi giri di parole: “Non se ne parla proprio. Zuckerberg non ha compreso per nulla il testo della canzone. [Mark] è parte di un movimento che sta cercando di assumere il controllo di tutto e chi ha un po’ di potere, ed io ne ho perlomeno sulle mie canzoni, dovrebbe contrastarli”.Come se non bastasse, Waters ha concluso definendo Zuckerberg come un totale idiota. La reazione del pubblico presente è stata unanime: un lungo applauso tramutatosi poi in standing ovation.. Lo stile della band britannica, infatti, è sempre stato fortemente critico nei confronti del “sistema” e dei “poteri forti”. Dal punto di vista economico, inoltre, Roger Waters non avrebbe proprio bisogno dei soldi di Zuckerberg, dato che il suo conto in banca dovrebbe vantare la mastodontica cifra di 310 milioni di dollari.