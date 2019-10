Pur di non lasciare Neymar al Real Madrid, Messi sarebbe stato pronto a tagliarsi lo stipendio. La voce, piuttosto singolare, arriva dalla Spagna tramite il portale fichajes.net. Il talento brasiliano del PSG era stato oggetto del desiderio estivo sia di Barcellona che di Real Madrid. O'Ney, dal canto suo, avrebbe gradito il trasferimento al Bernabeu ma a stravolgere le carte in tavola sarebbe intervenuto proprio l'amico e ex-compagno Leo Messi che sarebbe stato disposto a rinunciare a 20 milioni di stipendio pur di riaverlo al suo fianco in maglia blaugrana.