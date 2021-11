Il Manchester United ha chiesto informazioni al PSG per sondare la disponibilità di Pochettino. L'incontro è avvenuto ieri in tarda serata tra Leonardo e gli emissari dello United nell'hotel di Manchester dove si trova il PSG, in attesa della partita di stasera contro il City. La risposta della dirigenza parigina ha dato esito negativo aggiungendo che la società vuole che rimanga concentrato sul raggiungimento degli obbiettivi in campionato e, sopratutto, sul cammino in Champions, con la speranza che possa conquistare il trofeo, secondo l'Equipe.