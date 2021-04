Robin Gosens, terzino dell'Atalanta e uomo mercato da 40 milioni di euro, ha rivelato a Sport1.de un retroscena di mercato che lo riguarda direttamente: "Ero già d’accordo con lo Schalke 04 per la stagione 2019/20. Stavo festeggiando il più grande successo nella storia dell’Atalanta, la qualificazione in Champions League, e quando siamo tornati a casa ad un certo punto sul display del mio cellulare è apparso un messaggio: 'Ciao Robin, saresti interessato all’argomento S04? L'allenatore parlerà con il tuo agente lunedì. Buone celebrazioni stasera! E buona fortuna, Michael Reschke (ex ds Schalke).' Sapevo esattamente quello che volevo: trasferirmi allo Schalke non solo avrebbe realizzato il mio sogno della Bundesliga, ma anche di giocare nella mia squadra del cuore e, soprattutto, poter tornare a vivere in Germania".

Ma l'Atalanta non volle sentire ragione e non lo lasciò partire...