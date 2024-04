La rivelazione di Vargas: 'Vi spiego perché ho rifiutato la Fiorentina a gennaio'

La Fiorentina ha seguito a lungo diversi profili per rinforzare il proprio reparto avanzato nel corso del mese di gennaio. In particolare, i viola sono stati per diverso tempo alla ricerca di un esterno d'attacco e fra i tanti nomi, uno che è sembrato molto vicino a vestire la maglia gigliata è stato quello diSvizzero classe '98, Vargas è un attaccante esterno in forza all'Augusta in Germania e la Fiorentina sembrava vicinissima al suo acquisto per una cifra vicina ai 10 milioni, salvo far saltare l'affare quando le cose sembravano sostanzialmente fatte. A spiegare i motivi del mancato trasferimento ci ha pensato direttamente il ragazzo in un'intervista a Kicker.

"Qui all'Augsburg sto bene, c'è un ambiente familiare. Soprattutto in vista degli Europei, non volevo rinunciarci. Chissà se avrei giocato subito a Firenze. È difficile cambiare squadra a gennaio senza alcun tipo di preparazione. Bisognava correre. Ci ho pensato così tanto, allora ho capito che non era la cosa giusta da fare. Non è un segreto che mi senta pronto per il passo successivo, ma al momento me lo immagino soltanto, quindi non mi sento grandi pressioni"