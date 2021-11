Intervistato da TALKsport Theo Walcott ex compagno di Aaron Ramsey ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Una parte di me, nella mia testa vorrebbe che tornasse all’Arsenal, lo tormenterò di telefonate e lo scoprirò. Sarebbe come spuntare una casella. Tuttavia lui ora è un giocatore della Juventus e della Nazionale gallese. Dal suo trasferimento alla Juventus molti gli parlano alle spalle senza aver visto abbastanza per poter commentare.”