. Ci sono stati altri esempi ditutte sotto i 50.000 abitanti, maE’ un esempio di calcio per l’Italia, mae che ancora non conosce il destino della sua squadra di vertice,. C’erano squadre come, assai più attrezzate degli azzurri, ma il primato dei toscani non è mai stato in dubbio.i. La promozione è arrivata insieme alMagari ci sbagliamo, ma, ha cominciato presto ad allenare, nel 2014 in Serie D con l’Olginatese, dove aveva chiuso la sua carriera da difensore centrale molto tecnico e poco robusto, e dove è stato presto licenziato.Proprio l’esonero gli ha dato la spinta, si è messo a studiare, a osservare gli allenamenti, a cercare soluzioni di gioco. Ha allenato due anni in D col Borgosesia, un altro anno sempre in D col Fiorenzuola, poi in C con l’Imolese,. Corsi è allae nella sua carriera presidenziale ha conquistato la promozione con tecnici come Spalletti e Sarri.una specie didagli anni di Sarri in poi, anche perché giocava con lo stesso modulo pure a Venezia. L’Empoli ha divertito e ha alimentato le sue vittorie e le sue ambizioni col gioco. Due terzini che spingono (Parisi e Sabelli), due difensori centrali forti fisicamente (Romagnoli e Nikolaou), un regista classico (Stulac) dall’ampia visione calcistica, due interni che si inseriscono (Zurkowski e Haas), un trequartista tecnico e fantasioso (Bajrami), due attaccanti che si completano (Mancuso e La Mantia)., ma la società lo ha sostenuto con intelligenza offrendo al tecnico alternative validissime, tanto da poter scegliere, senza paura di perdere qualità, fra due giocatori per ogni ruolo: Furlan in porta, Fiamozzi e Terzic come terzini, Casale e Pirrello al centro della difesa, Crociata, Ricci e Bandinelli a centrocampo, Moreo trequartista, Olivieri e Matos attaccanti.