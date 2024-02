La rivincita di Dessers: flop milionario alla Cremonese, di nuovo re del gol ai Rangers

Cyriel Dessers, la comparsa. Uno degli aneddoti più particolari che riguardano l'attaccante dei Glasgow Rangers è quello che lo vede in veste di attore, da piccolo, in Zone Stad, il 'Distretto di Polizia' belga. Cresciuto e diventato un giocatore professionista, Dessers era arrivato nella passata stagione alla Cremonese tra squilli di trombe.



FLOP - Era stato pagato 5 milioni più 1,5 di bonus, aveva firmato un contratto quinquennale: era insomma la ciliegina sulla torta del ritorno in A del club lombardo. Arrivava da due buone stagioni, una col Genk, club proprietario del suo cartellino, e soprattutto da quella col Feyenoord. In Olanda era esploso, diventando il primo capocannoniere della UEFA Europa Conference League con 10 gol, competizione che perde poi solo in finale contro la Roma. Dessers però in Serie A era tornato ad essere una comparsa o poco più. Solo 6 gol in 26 partite in campionato: uno al Napoli, una doppietta al Sassuolo e poco altro. Da ricordare resta forse solo il gol su rigore nel febbraio 2023 nella vittoria in casa della Roma in Coppa Italia, quella che segna il ritorno della Cremonese nelle semifinali del torneo dopo 36 anni.



IL RITORNO - La retrocessione della Cremo lo porta a voler cambiare nuovamente aria. Sul belga (con cittadinanza nigeriana, nazionale per cui gioca) si rincorrono le voci di club anche della Serie A ma la scelta cade per la Scozia. A 29 anni in estate si trasferisce a Glasgow, dove gioca per i Rangers. Firma per 3 anni e impatta come meglio non poteva. Quando mancano ancora tre mesi di stagione, ha già a referto 14 gol e 7 assist in 37 gare in tutte le competizioni. Su di lui c'è il peso dell'attacco di una squadra che ha messo la freccia in classifica sui rivali del Celtic: 67 punti a 62 con i biancoverdi che però hanno una gara in meno. In Scozia Dessers ha trovato l'America anche se il legame con l'Italia è duro da spezzare. Nella scorsa sessione di calciomercato infatti Verona e Torino hanno provato a riportarlo in Serie A. Missione fallita, per ora. Nonostante più bassi che alti, Dessers ha lasciato comunque il segno nel nostro campionato e lo sta facendo anche nel cuore dei tifosi di Ibrox.