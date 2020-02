Inarrestabile: così potremmo definire la splendida annata del Benevento che sta governando il campionato di serie B. I punti sono 57, addirittura 17 in più rispetto alle inseguitrici Spezia e Frosinone. I tifosi, da sempre scaramantici, stanno iniziando a vedere la serie A sempre più vicina. Oggi il Benevento è una realtà calcistica importante che si è fatta strada anche attraverso le sconfitte e le delusioni, capitanata da Filippo Inzaghi, che dopo la negativa esperienza alla guida del Milan (2014) e le successive avventure al Venezia prima (2016, conquistando la promozione in Serie B) e al Bologna poi (esonerato alla seconda stagione sulla panchina dei rossoblu nel 2019) , adesso sta dimostrando il suo valore alla guida del club campano. Difficilmente l’ex attaccante del Milan si sbilancia, non vede mai oltre la prossima partita, ma adesso anche lui inevitabilmente comincia a parlare di futuro e di classifica.



NUMERI - Oggi il Benevento è una squadra concreta ed esperta. I 46 punti nel girone d’andata sono un altro record per la squadra di patron Oreste Vigorito; nessuno in B ha mai fatto meglio (una media di 2,4 punti a partita). Un ulteriore record sono i 9 gol subiti nel girone d’andata che hanno decretato il Benevento la miglior difesa d’Europa dopo 19 giornate nei campionati professionistici. Tra i giovani che stanno emergendo spicca senza dubbio il portiere classe ’96 Lorenzo Montipò, che ha incassato solo 13 reti in 23 partite giocate; il reparto difensivo è guidato dall’esperienza del capitano Christian Maggio ( 21 presenze, 3 gol, 5 assist); in mezzo al campo domina il talento di Nicolas Viola, che occupa tutte le zone del centrocampo (24 presenze, 7 gol, 5 assist) , decisivo anche nell’ultima sfida contro il Pordenone con il gol che ha sbloccato la gara; la partita è terminata 2-1 per “Le Streghe” e il secondo gol lo ha siglato Roberto Insigne (21 partite, 3 reti, 3 assist), altro calciatore decisivo in questa splendida annata della squadra di Inzaghi. In attacco c’è molta alternanza tra le prime punte, Coda e il giovane Moncini, ma il punto fermo si chiama Marco Sau (19 presenza, 6 reti, 4 assist), che vanta un’ottima carriera in serie A e a 32 anni è ancora un attaccante di grande affidamento. Un ritmo impressionate, la serie A ormai è ad un passo e Pippo Inzaghi vuole continuare a rompere record.