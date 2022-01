Un errore, sciagurato e pesante. Una notte da dimenticare per Alex Sandro, che al 121' regala di fatto all'Inter la Supercoppa italiana: un tentato stop di petto che spalanca la porta a Sanchez per il 2-1 che condanna la Juventus alla sconfitta. E manda su tutte le furie i tifosi bianconeri.



PIOGGIA DI INSULTI - Il terzino brasiliano è diventato subito il destinatario di tantissimi messaggi del popolo juventino, compatto nel suo messaggio: "Via dalla Juve". Qualcuno più educato, altri tifosi hanno scelto invece insulti e toni deprecabili da censurare. Di contro, Alex Sandro è stato anche osannato sui social: dai tifosi dell'Inter però, che hanno intonato il più classico dei 'Uno di noi'.



SCORRI LA NOSTRA GALLERY PER VEDERE I TWEET SU ALEX SANDRO