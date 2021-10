Ilprimo in serie A è praticamente la stessa squadra che lo scorso anno non è riuscita a qualificarsi per la Champions League.(al netto di Ounas, rientrato dopo il prestito al Crotone). Il gruppo di calciatori, lo scorso anno spesso impaurito e poco convinto, è rimasto invariato.. E non è poco, la guida in panchina conta ancora tanto. Mario Sconcerti su calciomercato.com ha parlato di “differenze enormi” tra i due, spiegando che sorride “quando si dice che Spalletti ha raccolto la semina di Gattuso. Per favore, ma cosa vuoi che gli abbia lasciato Gattuso a Spalletti? Hanno diciannove anni di differenza e una storia completamente diversa”.Ora, il campionato è appena iniziato, nessuno ha voglia di correre o di considerare definitive le indicazioni che hanno dato queste prime giornate. Ma, al netto della posizione finale in classifica,Per come affronta le partite, per come è messa in campo, per come reagisce alle difficoltà, per quanto crede nei propri mezzi. Tutti sanno cosa devono fare e sono messi nelle condizioni ideali per rendere al massimo.Il tecnico in carriera ha sempre valorizzato le prime punte (Dzeko e Icardi ad esempio con lui hanno reso al massimo delle loro possibilità). Questo perché Spalletti si appoggia alle caratteristiche dei suoi bomber, li coccola, li aiuta. ITaglia le difese, le spaventa con la sua velocità, dà sempre una linea di passaggio ai compagni. Il Napoli di Gattuso palleggiava, quello di Spalletti corre in verticale appena ne ha la possibilità.Organizzare le risorse a disposizione,. Soprattutto quelli più importanti, che alla fine trascinano anche gli altri. Due esempi su tutti: Koulibaly e Fabian Ruiz. Questoè parente prossimo del magnifico difensore ammirato negli anni di Sarri. Imperioso, sicuro, rapido nelle chiusure, preciso nell’impostare l’azione, insuperabile nell’uno contro uno. Spalletti gli ha affiancato un simil Abiol, Rrahmani, e il rendimento del senegalese è ritornato su alti livelli. Situazione simile per: con un giocatore fisico come Anguissa accanto lo spagnolo si sta esprimendo a livelli altissimi.La terza mossa è in realtà insita nello Spalletti arrivato a Napoli.. Il carattere istrionico è sempre lo stesso ed esce fuori quando comunica con i media, ma in panchina il tecnico trasmette fiducia alla squadra. Li. Non se la prende quando l’Insigne di turno si arrabbia per una sostituzione, sorride sornione anche se c’è ancora da aggiustare qualcosa. Insomma, la stessa squadra restata fuori dalla Champions dopo il crollo al Maradona contro il Verona, eliminata dal Granada in Europa League, maltrattata dall’Atalanta in Coppa Italia, oggi gioca bene e guida la serie A. Gran parte del merito è dell’uomo al comando.