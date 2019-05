IL TABELLINO

Sassuolo-Roma 0-0



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli (45' + 1' st Adjapong); Berardi, Djuricic (31' st Brignola), Boga (35' st Di Francesco). All. De Zerbi



Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo (20' st Pastore); Under (20' st Kluivert), Dzeko, El Shaarawy (31' st Perotti). All. Ranieri



Arbitro: Sig. Maresca di Napoli



Ammoniti: 40' pt Zaniolo (R), 41' pt Magnanelli (S), 4' st Fazio (R), 7' st Juan Jesus (R), 40' st Nzonzi (R), 45' + 5' st Brignola (S)

che ha prodotto il primo 0-0 della sua controversa stagione. Due pali, un gol annullato per fuorigioco, una quantità di azioni che hanno esaltato Consigli e depressoDe Zerbi ha mantenuto la sua identità, nonostante l’assenza di Sensi, ma ha confermato anche l’ostracismo nei confronti di Babacar, che a quanto si sussurra avrebbe avuto una discussione piuttosto animata con la bilancia. Ranieri ha dovuto rilanciare Jesus per l’indisponibilità di Manolas, il difensore teoricamente più affidabile. Confermato invece Under, tornato titolare dopo essere stato decisivo nelle azioni vincenti contro la Juve. Proprio il turco ha confezionato la prima e unica occasione degna di questo nome dando l’impressione che l’accoppiata con Florenzi sul versante destro dell’attacco romanista potesse dare buoni frutti., con l’eccezione di un sinistro di Kolarov deviato in angolo da Consigli più per l’insidia del terreno fradicio per la pioggia battente. Sul finire del tempo il Sassuolo ha avuto la sua chance con l’incursione di Djuricic, ispirato dall’assist da manuale di Berardi. Mirante, tanto per gradire, ha opposto una gambona lasciando alla compagnia De Zerbi le briciole di un calcio d’angoloprovocato da un rumoroso manipolo di suiveurs romanisiti che hanno avuto un’idea folgorante:: “Pallotta paga la multa”.L’intervallo ha convinto la Roma di accelerare i tempi. Nel giro di 4 minuti tre ghiotte palle gol:, dopo un tiro sbilenco di Florenzi;, che ha scheggiato il palo; esemplare quella di Cristante, tuffo di testa respinto da Consigli. Ranieri ha cercato soluzioni diverse puntando sull’orgoglio di Pastore e sulla velocità di Kluivert. Pastore ha avuto subito la palla buona ma il suo talento è rimasto nello spogliatoio. Poi è toccato all’olandese fare i conti con la malasorte colpendo l’ennesimo palo dopo un grottesco rimpallo.Beh, quando il ragazzo si è procurato una punizione dal limite i tifosi romanisti hanno temuto il peggio. Ma Berardi ha calciato sulla barriera e le streghe sono tornate dall’altra parte con il gol di Fazio annullato per fuorigioco.