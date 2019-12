Lorenzo Pellegrini al centro del presente e del futuro: è questo il progetto della Roma, che punta a valorizzare il suo talentuoso centrocampista. Il primo passo è contrattuale: secondo il Corriere dello Sport, infatti, Petrachi è pronto a prolungare il contratto dell'ex Sassuolo dal 2022 al 2024, rimuovendo l'attuale clausola da 30 milioni. Pellegrini è il calciatore perfetto per questa Roma: nato nella Capitale, cresciuto calcisticamente a Trigoria, è giovane, italiano e con tantissimi margini di crescita.



FASCIA E 10 - I retroscena raccontano di un interessamento del Milan nell'estate del 2017: avrebbe guadagnato sicuramente di più, ma ha scelto con il cuore. E Petrachi, ora, è pronto a premiarlo e blindarlo: aumento di ingaggio dai 2 attuali 3 più bonus. Ma non finisce qui: in futuro, infatti, ecco due simboli che - dalle parti di Roma - sono quasi sacri. Dopo Florenzi ed eventualmente Dzeko, toccherà a lui indossare la fascia da capitano. Probabile, inoltre, che a lui vada la maglia numero 10. Sì, quella di Totti, lasciata libera proprio dall'addio del campione. La Roma, insomma, prepara il futuro e punta tutto su Pellegrini: rinnovo, fascia e maglia numero 10 per trattenere il suo gioiello fatto in casa.