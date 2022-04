Un mercato in Premier League. La Roma quest'estate cercherà rinforzi in Inghilterra, su precisa indicazione di José Mourinho. Una scelta legata ai profili dei giocatori, abituati a giocare ad alto livello in quello che è il miglior campionato del mondo e di conseguenza perfetti per l'idea di calcio del portoghese, e ai vantaggi fiscali che possono garantire grazie al Decreto Crescita. Per questo dopo Abraham e Rui Patricio, arrivati la scorsa estate, e Maitland-Niles, sbarcato a gennaio, Tiago Pinto pescherà ancora al di là della Manica.



LA TRIPLA PISTA - Con Villar e Diawara in uscita, con il rinnovo di Cristante in bilico e il riscatto di Sérgio Oliveira in dubbio, la priorità è un centrocampista centrale. Granit Xhaka dell'Arsenal resta un obiettivo, così come Douglas Luiz, 23enne brasiliano in scadenza nel 2023 con l'Aston Villa. Sulla lista c'è anche Nemanja Matic, 33enne serbo in uscita dal Manchester United, che è stato proposto in questi giorni. Da Old Trafford potrebbero arrivare altri due giocatori, questa volta in difesa: la Roma ha messo gli occhi su Diogo Dalot ed Eric Bailly, ma c'è da attendere l'ultima parola del nuovo allenatore ten Hag, che in estate lascerà l'Ajax per lo United.