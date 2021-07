. Laspinge anche con la nuova proprietà guidata dache consenta di avere, finalmente, un impianto di proprietà. Il progetto di costruzione pensato, proposto e votato in Comune sotto la gestionee che avrebbe interessato l'area diè stato bocciato dai Friedkin perché ritenuto "superato" per il post-Covid, ma l'iter per avviare un nuovo progetto è oggi più che mai complicato anche e soprattutto da quello appena cestinato, forse troppo in fretta.- Il primo passo per poter anche soltanto pensare di avviare (senza problema alcuno) una nuova proposta passerà, necessariamente, proprio dal Comune di Roma e dal consiglio comunale.concesso sul progetto di Tor di Valle. La pressione passa quindi tutta sullaOltre al forcing insistente portato avanti da parte di tifoseria (organizzata e non) e società, infatti, il problema è legato anche alla presenza diQui, infatti, entra in giocoche da partner iniziale nel disegno di Tor di Valle, è diventata ora parte avversa.L'Avvocatura e la Roma stanno lavorando affinché almenosia scongiurato, ma la causa potrebbe toccare addirittura il valore di 100 milioni.- La possibilità di una nuova istruttoria e di nuovi incontri anche con Vitek sono sempre più probabili e, per questo,. Nel frattempo la Roma non sta rimanendo ferma ein cui realizzare non più un impianto con annessi edifici commerciali e alberghi, ma soltanto uno stadio in un'area possibilmente già fornita e attrezzata.Sempre che il pasticcio di Tor di Valle si sblocchi. Ora o mai più, o l'obiettivo stadio entro il 2026 rischierà di saltare.