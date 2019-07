La Roma ha in pugno Gianluca Mancini per il dopo Kostas Manolas, che da ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Come riportato da Sky Sport, la società giallorossa ha scelto il difensore dell'Atalanta per sostituire il greco. L'operazione con i nerazzurri è molto vicina alla chiusura: la Roma ha scelto di regalare Mancini a Paulo Fonseca come primo rinforzo per la difesa e ha già presentato un'offerta da circa 20 milioni più bonus mentre la richiesta dell'Atalanta è di 25. In parallelo il direttore sportivo giallorosso Petrachi si muove anche per Marc Bartra, difensore del Betis Siviglia nel mirino visto che può lasciare la Roma anche Ivan Marcano.