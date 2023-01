L'attaccante spagnolo, legato all'Udinese da un contratto in scadenza nel 2024, è il primo nome per sostituire Nicolò Zaniolo, che ha rotto con l'ambiente giallorosso e vuole cambiare aria entro la fine del mercato. Per regalare l'ex giocatore di Milan e Watford a José Mourinhoil cui agente è in Inghilterra per trovare una nuova sistemazione (piace a West Ham e Tottenham). Con la maglia dei friulani ha segnato 18 gol in 67 partite, due in questa stagione (più 6 assist). Infortunatosi al ginocchio lo scorso 12 novembre, nella sfida con il Napoli, domani dovrebbe essere a disposizione di Sottil per la sfida di Marassi contro la Sampdoria.Nei giorni scorsi il direttore tecnico dell'Udinese Pierpaolo Marino aveva parlato così di Deulofeu: "La sessione aperta per cinque partite costruisce variabili impazzite, fa parte del gioco. Direttore e allenatore sono infastiditi dal mercato. Era meglio anticiparlo con il Mondiale in inverno.".