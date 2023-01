Sampdoria-Udinese è il lunche match domenicale della 19esima giornata di Serie A. Una sfida da dentro o fuori per i blucerchiati, alle prese con una classifica che fa tremare e una situazione societaria ancor più complicata. L'Udinese di Sottil invece, continua a volare sognando un piazzamento europeo, ma con una vittoria che manca ormai da 5 giornate ha complicato un po' il proprio percorso. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Sampdoria-Udinese si gioca domenica 22 gennaio 2023 allo stadio Luigi Ferraris di Genova con calcio d'inizio alle ore 12.30. La gara sarà visibile in tv sulla piattaforma Dazn e su Sky che la trasmetterà su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà visibile in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app Dazn e l'app di SkyGo e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Colley; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Bijol, N. Pérez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.