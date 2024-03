Zubimendi conquista l’Europa con la Real Sociedad: la verità sull’interesse di Milan e Juventus

Per qualità tecniche e continuità a livello di prestazioni,Comanda il gioco, detta i tempi ma è anche tremendamente efficace in fase d’interdizione. E sa fare anche gol: ben 4 in questa stagione nella Liga spagnola. Il Barcellona ci aveva provato a lungo prima del prolungamento con la Real Sociedad che è stato un vero e proprio atto d’amore del ragazzo nei confronti della squadra della sua vita e nella quale milita da quando aveva appena 12 anni.Martin disegna calcio e sa che la prossima estate potrebbe sancire il suo passaggio in un top club. La Real Sociedad continua a ricevere tante chiamate per il suo gioiello Zubimendi ma non ha intenzione di trattare:Nei giorni scorsi il nome di Zubimendi: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il profilo piace tanto al club rossonero. Un forte interesse però che è destinato a rimanere tale, almeno per il momento per via dei costi elevati dell’eventuale operazione. Dal punto di vista dell’ingaggio il Diavolo non avrebbe grossi problemi ad accontentare una richiesta da circa 4 milioni ma la valutazione da 60 milioni è fuori mercato per le italiane.. Zubimendi piace in Italia ma la clausola rescissoria lo spinge verso la Premier League dove c’è l’Arsenal in prima fila tra i club interessati.