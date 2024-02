La Roma insegue il quarto posto, quote favorevoli contro il Torino del 'No Goal'

Archiviata la pratica Feyenoord, la Roma è pronta a tornare in campo in Serie A. La attende l'ostica sfida col Torino, che nel recupero contro la Lazio ha perso dopo sei risultati utili consecutivi. Gli esperti offrono tra 1,90 e 1,92 la quinta vittoria di De Rossi in campionato, mentre si attesta tra 4,25 e 4,33 il successo granata. Il pareggio, risultato del match d'andata e dello scorso anno, si gioca a 3,30. La Roma di De Rossi nelle prime uscite in Serie A ha dimostrato di essere squadra propositiva, realizzando 13 gol in cinque partite. Il Toro, però, vanta la terza migliore difesa - dopo Inter e Juventus - con 22 reti subite. Inoltre, solo in 7 delle 25 partite di campionato del Torino si è verificato il segno Goal, che parte dunque sfavorito a 2,05 contro l'1,70 del No Goal. In vantaggio anche l'opzione Under, offerta a 1,55, rispetto all'Over, in lavagna a 2,30. All'andata fu botta e risposta tra i due bomber, Romelu Lukaku e Duvan Zapata. Nel testa a testa per lunedì la firma del belga vale 2,50 su Snai, mentre la quota dell'ex Atalanta è proposta a 4,50, quasi il doppio. Tra i due, a 3,50 Paulo Dybala e a 4 Sardar Azmoun, che contro i granata potrebbe avere buon minutaggio e replicare il gol al Frosinone.