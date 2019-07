Uno dei giocatori più interessanti scoperti dal neo ds della Roma Gianluca Petrachi, quando era ancora al Torino, è il difensore brasiliano Lyanco. Nonostante un grave infortunio al piede (ora completamente risolto) che lo ha limitato nella sua prima stagione in granata, il centrale classe 1997 è riuscito a mostrare le proprie qualità. Ma soprattutto ha ben figurato nei mesi in prestito al Bologna.



Per questo Petrachi ora vorrebbe portare Lyanco alla Roma: il presidente granata Urbano Cairo, al momento, non sembra intenzionato ad ascoltare le proposte del suo ex direttore sportivo ma la trattativa è destinata a continuare.