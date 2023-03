La Roma ha un grande da problema da risolvere: segna poco rispetto alle altre concorrenti per un posto in Champions League. José Mourinho è chiamato a trovare delle soluzioni per questo finale di stagione, Tiago Pinto invece dovrà operare in questa direzione sul mercato. Sia in entrata che in uscita con quei giocatori che hanno deluso le aspettative.La sua capacità di lavorare con la squadra e quel sacrificio tra rincorse e coperture molto apprezzato da Mourinho hanno portato Belotti a sorpassare nelle gerarchie Abraham. Il centravanti inglese sta vivendo un periodo pessimo, il gol manca da ben 10 partite tra campionato ed Europa League.Contro la Sampdoria il Gallo potrà provare a sbloccarsi e a trovare quindi il suo primo gol in campionato con la maglia della Roma. Ma sopratutto dovrà cercare di far cambiare idea al club che, al momento, non sembra intenzionato ad esercitare la clausola per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.. L’attaccante angolano sta disputando una stagione strepitosa allo Spezia conIl club ligure, forte di un contratto appena rinnovato fino al 2024, valuta il suo punto di forza suidi euro, Tiago Pinto è pronto a giocarsi la carta Shomurodov. Per un Belotti che sembra sempre più in uscita c’è uno Nzola in entrata.