Come scrive oggi Tuttosport, la Roma è fiduciosa per il rinnovo di contratto di Chris Smalling. Il difensore inglese ha in mano un'opzione per prolungare di una ulteriore stagione l'accordo in scadenza a giugno ma per il momento non l'ha attivata.



La Roma, per convincerlo, avrebbe messo sul piatto un contratto più lungo, un biennale a cifre leggermente più basse rispetto a quelle attuali (oltre 3 milioni di euro). Sull'inglese classe 1989, ricordiamo, da tempo ci sono i radar dell'Inter nel caso in cui dovesse svincolarsi.