Federico Chiesa è entrato di diritto nella lista del mercato della Roma. Il calciatore della Fiorentina non è più una suggestione, bensì un vero e proprio obiettivo. I giallorossi stanno ritrovando una stabilità economica - unita all'equilibrio finanziario - e per soddisfare la richiesta da oltre 70 milioni di euro sarà necessario centrare la qualificazione alla Champions League. L'indiscrezione, rilanciata da Il Corriere dello Sport, vede Chiesa come il sostituto di tre giocatori: Under, cercato dall'Arsenal; Perotti, in uscita; Kluivert, che non si è ancora ambientato negli schemi di Di Francesco.