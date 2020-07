. A 176 giorni di distanza, ecco il ritorno in campo dopo l'incubo della rottura del crociato. Difficile dimenticare l'immagine delle lacrime in barella dopo che il ginocchio aveva fatto crac: il futuro, in quel momento, pareva tutto nero, con il sogno Europeo (quasi) sfumato all'orizzonte. Poi sono arrivati la pandemia, il lockdown e le conseguenze tragicamente note a tutti che hanno trasformato le notti d'estate in serate di campionato.Già, parziale, perché la situazione della Roma è tutt'altro che felice. Tre sconfitte di fila, la panchina di Fonseca a rischio , una dirigenza scombussolata dai recenti avvenimenti e una proprietà tanto criticata quanto incerta in merito al futuro.: "Abbiamo un progetto che deve creare le condizioni affinché i calciatori abbiano le giuste ambizioni. I calciatori sono consapevoli di ciò e stanno lavorando, vediamo a fine stagione a che punto sarà il progetto e faremo le nostre valutazioni". Frasi dove desideri e realtà si uniscono un verdetto semplice: la società non ha blindato Zaniolo.Conseguenza inevitabile di una situazione, quella finanziaria, che non può lasciare tranquilli. Il rosso da quasi 130 milioni, l'indebitamento da 280 milioni e il calo di oltre 100 milioni del fatturato sono allarmi che si ripercuotono sul mercato.. La storia recente insegna: basti guardare all'affare Alisson, ceduto davanti a un'offerta irrinunciabile. Ecco perché, qualora a Trigoria arrivassero 60-70 milioni, l'addio sarebbe naturale.