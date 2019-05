Il piano B si chiama Gian Piero Gasperini. Dopo il no di Antonio Conte per incompatibilità di obiettivi, la Roma si sarebbe buttata sul tecnico dell’Atalanta per la prossima stagione. Il nome di Gasperini sembra l’ideale per il progetto che ha in mente Pallotta: investimenti sui giovani, gioco riconoscibile, allenamenti duri e la pazienza di non vincere subito. Il tecnico bergamasco ha poi voglia di rivalsa su una panchina da big dopo la bocciatura all’Inter di qualche anno fa. L’Atalanta, però, non molla e in caso di qualificazione in Champions avrebbe le giuste armi per convincere Gasperini a restare.