La2022/23 cambierà completamente volto perché José Mourinho si è conquistato, sul campo, la possibilità di ottenere un mercato importante che soddisfi al 100% le sue esigenze tencico tattiche.(che stanno continuando a versare soldi a bilancio e ad investire nella società anche attraverso l'Opa in Borsa)Per questo per finanziare il mercato in entrata serviranno anche delle cessioni e in particolare è attraverso due addii che la società sta pensando di pianificare le operazioni in entrata.Il primo addio è di fatto annunciato e sebbene non porterà un incasso a livello economico dato che sarà a parametro zero, consentirà alla Roma di poter usufruire di nuovo spazio nel monte ingaggi. Si tratta didato che al momento del suo arrivo in Italia ha usufruito dei vantaggi del. Il secondo addio non si è ancora consumato, ma la trattativa per il rinnovo del contratto disenza rischiare di arrivare a perderlo a parametro zero. Ile larestano vive su di lui e un incasso di almeno 45/50 milioni (tenendo conto anche del 15% da garantire all'Inter) è una cifra che darebbe ampio spazio di manovra., la Roma da questi dati dovrà ripartire per rifinanziare il mercato e rifare la trequarti. Sì perché se due giocatori di questo calibro usciranno, altrettanti dovranno entrare. La Roma cerca sul mercato fantasia e gol nelle gambe, non per forza da un 10, ma anche da una seconda punta che possa affiancarsi a Tammy Abraham. Per questo le possibilità al vaglio di Tiago Pinto sono diverse e portano sia a nomi navigati come, autentico jolly offensivo che si è svincolato dal Real Madrid (costo cartellino 0, ingaggio elevato ma coi vantaggi del decreto crescita), oppure ache può lasciare a cifre contenute il PSV (costo cartellino 5 milioni di clausola e ingaggio più basso di quello di Zaniolo coi vantaggi del decreto crescita). L'alterantiva è la promessa classe 2002 del Colon(costo cartellino da almeno 12 milioni ma ingaggio incredibilmente contenuto), mentre il sogno forse proibitivo per le cifre resta, classe '96 che Mendes vuole spostare da Valencia (la scadenza 2023 può aiutare, ma guadagna 5,2 milioni annui e fu pagato 40 milioni dal PSG). Idee e progetti per rifare la trequarti. La Roma finanzia così il suo mercato.