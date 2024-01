La Roma sta per regalare il terzino sinistro a De Rossi: prenotate le visite mediche per Angeliño

Francesco Balzani

La Roma è pronta ad annunciare il secondo acquisto di questo mercato invernale. José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño, infatti, svolgerà le visite mediche martedì. A meno di clamorose sorprese. In questo momento sono in corso dei contatti tra il Galatasaray, il Lipsia e l'entourage del giocatore per definire gli ultimi dettagli burocratici visto che il giocatore dovrà passare dal prestito al club turco (che ha deciso di non riscattarlo) a quello giallorosso.



LA FORMULA - Il via libera definitivo potrebbe arrivare già stasera, ma di fatto Angeliño ha la valigia pronta sul letto. Tanto che in questi ultimi giorni ha rifiutato gentilmente le proposte arrivate dal Betis e dal Marsiglia. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro che si trasformerebbe in obbligo qualora la Roma dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.



CESSIONE - La Roma conta in queste ore di chiudere anche una cessione. Il "sacrificato" per far entrare Angeliño in lista Uefa dovrebbe essere Kumbulla chiesto in prestito da diversi club di serie A tra cui Cagliari e Torino. I granata sembrano in vantaggio. Difficoltà per Celik che è stato messo in cima alla lista proprio dal Galatasaray con la stessa formula adottata dalla Roma per portare l'esterno spagnolo alla corte di De Rossi. Ma il terzino turco non vorrebbe tornare nel suo Paese.