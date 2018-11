La Roma e la Juventus non fanno affari insieme da anni. Tanti anni, non a caso nelle idee del ds giallorosso Monchi c'era anche di fare valutazioni su pedine da poter pescare dai bianconeri durante la scorsa estate. Nel luglio del 2017, la Roma chiedeva Juan Cuadrado alla Juve senza successo per volontà di Max Allegri, fermo nella volontà di trattenere il colombiano nonostante avesse appena ricevuto dal mercato Douglas Costa e Bernardeschi. E non sarà l'unica opzione pensata dalla Roma rifiutata dalla dirigenza bianconera.



'NO, GRAZIE' - Da qualche giorno, è spuntato anche il nome di Daniele Rugani in ottica giallorossa. Ma il ds della Juve Fabio Paratici sta studiando il rinnovo fino al 2023 per il difensore e ha già detto no all'ipotesi di una cessione immediata: messaggio arrivato forte e chiaro anche alla Roma, Rugani non sarà l'uomo che sbloccherà l'asse tra i giallorossi e la Juventus. Di mezzo ci sono anche due affari saltati... per i bianconeri. Paratici voleva prima Strootman, poi Manolas negli anni scorsi ma la Roma ha sempre rifiutato, la tensione si è alzata dopo la beffa Pjanic. Adesso, ne fa le spese Monchi: Rugani e Cuadrado non voleranno nella Capitale, gli scambi tra Roma e Juventus non sono mai stati così freddi.