. Uno degli obiettivi prioritari per lain questa finestra di mercato sarà l'arrivo di un nuovo rinforzo in mediana, che presto si priverà di un Coric destinato a cercare minuti lontano dalla Capitale: se è vero che i giallorossi aspettano il rientro di De Rossi, staff tecnico e dirigenza concordano sulla necessità di inserire un altro elemento in rosa. Tanti nomi, ultimo ad aggiungersi alla lista un vecchio pallino della Roma:Il turco non è un nome nuovo per il mercato italiano, già da due anni le squadre di Serie A hanno messo gli occhi sul classe '92 del: prima ile la, poi l'ci ha pensato sfruttando l'asse instaurato con la SEG, agenzia di procuratori che curae, appunto, anche Ozyakup. La scorsa estate la Roma ci aveva fatto un pensierino, ora le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni trovano conferma:. 27 anni a settembre, in grado di ricoprire più ruolo in mezzo al campo, il nativo di Zaandam (in Olanda, ha scelto nazionalità turca) corrisponde al profilo tracciato dai giallorossi, anche dal punto economico:. La Roma torna su Ozyakup, può essere lui il rinforzo per Di Francesco in mezzo al campo. @Albri_Fede90GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com