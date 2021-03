Uno stop improvviso dopo uno scatto e la mano portata immediatamente all'altezza del flessore della gamba destra. La Roma trema per le condizioni fisiche di Jordan Veretout, uscito al 60° della partita contro la Fiorentina per un problema di natura muscolare che sin dai primi momenti è apparso tutt'altro che banale. Il centrocampista francese è stato riaccompagnato negli spogliatoi dallo staff sanitario e con grande difficoltà ad appoggiare il piede a terra.



LUNGO STOP? - Il timore, che sarà confermato o smentito dagli esami di rito a cui il ragazzo si sottoporrà nelle prossime ore, è che si tratti di una lesione di una certa importanza e che lo stop conseguente non sarà brevissimo. Veretout potrebbe restare lontano dai campi per un periodo minimo di 3 settimane ma, qualora il danno muscolare si rivelasse più serio, potrebbe rimanere ai box per circa un mese. Nella migliore delle ipotesi, tornerebbe a disposizione di Fonseca per i primi di aprile, dopo l'ultima sosta per le nazionali, saltando dunque gli impegni con Genoa, Shakhtar (andata e ritorno), Parma e Napoli.